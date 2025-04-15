Львов (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
303,71
Экономия при брони: -41,68 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,60
Экономия при брони: -20,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
294,92
Экономия при брони: -33,16 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
294,48
Экономия при брони: -34,66 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
295,67
Экономия при брони: -10,99 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
293,86
Экономия при брони: -9,36 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
293,97
Экономия при брони: -9,67 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
376,57
Экономия при брони: -57,43 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,80
Экономия при брони: -20,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
304,25
Экономия при брони: -31,68 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Лычаковская, 71
2.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
297,54
Экономия при брони: -12,98 грн