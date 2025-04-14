Днепр (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
299,04
Экономия при брони: -30,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
303,17
Экономия при брони: -20,99 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
297,55
Экономия при брони: -21,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
303,54
Экономия при брони: -19,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
295,18
Экономия при брони: -19,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
307,45
Экономия при брони: -40,88 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
294,44
Экономия при брони: -18,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
301,47
Экономия при брони: -34,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
300,87
Экономия при брони: -17,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
285,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
297,32
Экономия при брони: -17,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Резлод капли глазные, раствор 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Pharmathen
304,19
Экономия при брони: -24,20 грн