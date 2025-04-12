Кетоконазол

Ливагин-М® (Livagin-M)

Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
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Характеристики
Производитель
Монфарм
Форма выпуска
Пессарии
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
400 мг
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/13883/01/01 от 04.04.2019
Международное название

Ливагин-М инструкция по применению

Состав

действующее вещество: кетоконазол;

1 пессарий содержит кетоконазола 400 мг;

вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол, макрогол 1500, макрогол 400.

Лекарственная форма

Пессарии.

Основные физико-химические свойства: пессарии белого, белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается мраморность поверхности.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Производные имидазола.

Код АТС G01A F11.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Кетоконазол является синтетическим производным имидазолдиоксолана. Оказывает выраженное фунгицидное и фунгистатическое действие на дерматофиты (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.), дрожжевые грибы (Candida spp., Pityrosporum spp., Torulopsis spp, Cryptococcus spp., Rhodotorula spp.). Кетоконазол активен также в отношении грамположительных кокков (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.). Механизм его действия заключается в подавлении биосинтеза эргостерола и изменении липидного состава мембраны грибов, что приводит к их лизису.

Фармакокинетика.

При интравагинальном применении только некоторое (<1%) количество кетоконазола попадает в системный кровоток. Максимальная концентрация в плазме крови у женщин после интравагинального применения 400 мг кетоконазола колеблется в пределах 0–10,7 нг/мл, что считается следовой и не оказывает системного действия.

Показания

Лечение острого и хронического рецидивирующего микоза влагалища.

Профилактика грибковых инфекций влагалища при пониженной резистентности организма и на фоне лечения препаратами, которые нарушают нормальную микрофлору влагалища.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность (I триместр).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении кетоконазола с рифампицином и изониазидом снижается концентрация кетоконазола в плазме крови. При одновременном применении с циклоспорином, непрямыми антикоагулянтами и метилпреднизолоном кетоконазол может повышать концентрацию последних в плазме крови. Практическое значение этих взаимодействий при лечении кетоконазолом в форме пессариев неизвестно.

Способ применения и дозы

Пессарий освобождают от стрипа и вводят глубоко во влагалище в положении лежа на спине с согнутыми в коленях и подтянутыми к груди ногами. Пессарии не следует разрезать на части, поскольку подобное изменение условий хранения препарата может привести к нарушению распределения активного вещества. Назначают по 1 пессарию в сутки перед сном в течение 3–5 дней. При необходимости курс лечения повторяют до клинического и лабораторного выздоровления.

При хроническом кандидозе применяют по 1 пессария течение 10 дней.

Дети

Препарат не применяют детям.

Побочные реакции

Побочные реакции возникают редко и быстро проходят после отмены препарата.

Местные реакции: раздражение слизистой оболочки влагалища (зуд, жжение, гиперемия).

Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, боль в животе.

Со стороны нервной системы: головокружение.

Реакции гиперчувствительности: крапивница, анафилактические и анафилактоидные реакции, ангионевротический отек.

Со стороны кожи и слизистых оболочек: редко — кожная сыпь.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

2 года.

Препарат не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 пессариев в стрипе из пленки поливинилхлоридной.

По 1 или 2 стрипа в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

УкраинА, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.