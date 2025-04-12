Ливагин-М® (Livagin-M)
Ливагин-М инструкция по применению
Состав
действующее вещество: кетоконазол;
1 пессарий содержит кетоконазола 400 мг;
вспомогательные вещества: бутилгидроксианизол, макрогол 1500, макрогол 400.
Лекарственная форма
Пессарии.
Основные физико-химические свойства: пессарии белого, белого с желтоватым или сероватым оттенком цвета, торпедообразной формы. Допускается мраморность поверхности.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии. Производные имидазола.
Код АТС G01A F11.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Кетоконазол является синтетическим производным имидазолдиоксолана. Оказывает выраженное фунгицидное и фунгистатическое действие на дерматофиты (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.), дрожжевые грибы (Candida spp., Pityrosporum spp., Torulopsis spp, Cryptococcus spp., Rhodotorula spp.). Кетоконазол активен также в отношении грамположительных кокков (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.). Механизм его действия заключается в подавлении биосинтеза эргостерола и изменении липидного состава мембраны грибов, что приводит к их лизису.
Фармакокинетика.
При интравагинальном применении только некоторое (<1%) количество кетоконазола попадает в системный кровоток. Максимальная концентрация в плазме крови у женщин после интравагинального применения 400 мг кетоконазола колеблется в пределах 0–10,7 нг/мл, что считается следовой и не оказывает системного действия.
Показания
Лечение острого и хронического рецидивирующего микоза влагалища.
Профилактика грибковых инфекций влагалища при пониженной резистентности организма и на фоне лечения препаратами, которые нарушают нормальную микрофлору влагалища.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность (I триместр).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении кетоконазола с рифампицином и изониазидом снижается концентрация кетоконазола в плазме крови. При одновременном применении с циклоспорином, непрямыми антикоагулянтами и метилпреднизолоном кетоконазол может повышать концентрацию последних в плазме крови. Практическое значение этих взаимодействий при лечении кетоконазолом в форме пессариев неизвестно.
Способ применения и дозы
Пессарий освобождают от стрипа и вводят глубоко во влагалище в положении лежа на спине с согнутыми в коленях и подтянутыми к груди ногами. Пессарии не следует разрезать на части, поскольку подобное изменение условий хранения препарата может привести к нарушению распределения активного вещества. Назначают по 1 пессарию в сутки перед сном в течение 3–5 дней. При необходимости курс лечения повторяют до клинического и лабораторного выздоровления.
При хроническом кандидозе применяют по 1 пессария течение 10 дней.
Дети
Препарат не применяют детям.
Побочные реакции
Побочные реакции возникают редко и быстро проходят после отмены препарата.
Местные реакции: раздражение слизистой оболочки влагалища (зуд, жжение, гиперемия).
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, боль в животе.
Со стороны нервной системы: головокружение.
Реакции гиперчувствительности: крапивница, анафилактические и анафилактоидные реакции, ангионевротический отек.
Со стороны кожи и слизистых оболочек: редко — кожная сыпь.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Препарат не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 пессариев в стрипе из пленки поливинилхлоридной.
По 1 или 2 стрипа в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
УкраинА, 19100, Черкасская обл., г. Монастырище, ул. Заводская, 8.