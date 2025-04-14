Харьков (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
489,85
Экономия при брони: -15,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
505,15
Экономия при брони: -30,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
433,17
Экономия при брони: -37,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
439,30
Экономия при брони: -43,82 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
430,79
Экономия при брони: -28,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм