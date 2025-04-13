Киев (адрес не указан)
Доступно в 450 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
420,26
Экономия при брони: -16,75 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
218,63
Экономия при брони: -16,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
455,40
Экономия при брони: -47,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
423,53
Экономия при брони: -31,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
438,19
Экономия при брони: -93,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн