Киев
Ливагин-М® (Livagin-M)

Ливагин-М® (Livagin-M)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 450 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
337,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
397,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
334,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
401,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
420,26
Экономия при брони: -16,75 грн
403,51 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
378,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
411,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
218,63
Экономия при брони: -16,65 грн
201,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
455,40
Экономия при брони: -47,40 грн
408,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
401,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
423,53
Экономия при брони: -31,10 грн
392,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
438,19
Экономия при брони: -93,48 грн
344,71 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
376,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
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