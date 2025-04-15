Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 160 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
215,24
Экономия при брони: -15,66 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
430,00
Экономия при брони: -35,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
433,30
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
399,36
Экономия при брони: -15,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
434,04
Экономия при брони: -85,59 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
426,70
Экономия при брони: -27,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
430,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
432,63
Экономия при брони: -33,64 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 32 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн