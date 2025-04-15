Львов (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
441,55
Экономия при брони: -39,73 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
243,65
Экономия при брони: -39,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
243,40
Экономия при брони: -39,65 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
219,03
Экономия при брони: -20,47 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
436,07
Экономия при брони: -38,86 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80
Экономия при брони: -68,30 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80
Экономия при брони: -68,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
487,30
Экономия при брони: -79,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
435,40
Экономия при брони: -36,04 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
227,50
Экономия при брони: -23,75 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
445,72
Экономия при брони: -27,32 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Львов, ул. Руставели Шота, 44
1.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
455,00
Экономия при брони: -47,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
424,44
Экономия при брони: -22,65 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
244,91
Экономия при брони: -7,80 грн