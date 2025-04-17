Винница (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
437,73
Экономия при брони: -78,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
412,95
Экономия при брони: -77,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
449,77
Экономия при брони: -89,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
420,04
Экономия при брони: -21,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
433,17
Экономия при брони: -65,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
441,74
Экономия при брони: -77,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
214,21
Экономия при брони: -31,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
499,60 грн