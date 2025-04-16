Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
430,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
423,11
Экономия при брони: -20,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
437,31
Экономия при брони: -54,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
444,70
Экономия при брони: -41,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
498,80
Экономия при брони: -24,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
440,65
Экономия при брони: -37,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
431,14
Экономия при брони: -23,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
440,61
Экономия при брони: -33,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
431,68
Экономия при брони: -24,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
496,18
Экономия при брони: -22,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
430,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн