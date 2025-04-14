Одесса (адрес не указан)
Доступно в 161 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
496,88
Экономия при брони: -22,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
492,20
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
457,28
Экономия при брони: -52,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
429,53
Экономия при брони: -24,37 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
497,60
Экономия при брони: -22,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
475,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
432,15
Экономия при брони: -22,21 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
507,79
Экономия при брони: -33,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
491,52
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
433,51
Экономия при брони: -44,27 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
431,35
Экономия при брони: -95,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
486,80
Экономия при брони: -81,40 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Ливагин-М® пессарии 400 мг стрип №10
Монфарм