Бикалутамид-Виста (Bicalutamid-Vista) (255243) - инструкция по применению ATC-классификация
Бикалутамид-Виста инструкция по применению
Состав
действующее вещество: bicalutamide;
1 таблетка, покрытая плёночной оболочкой, содержит 50 мг бикалутамида;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, повидон, кросповидон, натрия лаурилсульфат, магния стеарат, оболочка: лактозы моногидрат, гипромелоза, титана диоксид (Е 171), макрогол (ПЕГ 4000).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые плёночной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белые круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые плёночной оболочкой; на одной стороне таблеток гравировка «ВСМ 50».
Фармакотерапевтическая группа
Антиандрогенные средства.
Код АТС L02B B03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Бикалутамид является нестероидным антиандрогеном, который не влияет на эндокринную систему по-другому. Препарат связывается с андрогенными рецепторами, не активируя экспрессию генов, таким образом угнетая андрогенные стимулы. В результате угнетения наблюдается регрессия опухоли предстательной железы. При отмене бикалутамида у определённой части пациентов может возникнуть синдром отмены.
Бикалутамид является рацемической смесью с антиандрогенной активностью, представлен практически исключительно (R)-энантиомером.
Фармакокинетика.
Абсорбция и распределение
Бикалутамид хорошо всасывается после перорального приёма. Нет доказательств клинически значимого эффекта приёма пищи на биодоступность препарата.
(S)-энантиомер очень быстро выводится по сравнению с (R)-энантиомером; период полувыведения последнего из плазмы крови составляет около 1 недели.
При ежедневном применении бикалутамида (R)-энантиомер из-за его длительного периода полувыведения, кумулируется в плазме крови в 10-кратной концентрации.
Плато концентрации (R)-энантиомера на уровне около 9 мкг/мл наблюдается при приёме дневной дозы 50 мг бикалутамида. В стабильной фазе на долю преимущественно активного (R)-энантиомера приходится 99% общего количества циркулирующих энантиомеров.
Фармакокинетика (R)-энантиомера не зависит от возраста, наличия повреждения почек либо лёгкого или умеренного повреждения печени. Существуют доказательства, что у пациентов з тяжелыми повреждениями печени (R)-энантиомер медленнее элиминируется из плазмы крови.
Бикалутамид имеет высокую степень связывания с белками (рацемат — 96% (R)-энантиомер — > 99%) и интенсивно метаболизируется (путём оксидирования и глюкуронизации), его метаболиты в одинаковой степени выделяются с мочой и желчью.
В ходе клинического исследования средняя концентрация (R)-бикалутамида в сперме мужчин, которые получали бикалутамид в дозе 150 мг, составляла 4,9 мкг/мл. Количество бикалутамида, которое потенциально попадает в организм женщины во время полового акта, является низким и может составлять около 0,3 мкг/мл. Этот уровень является ниже того, который у лабораторных животных приводит к изменениям у потомства.
Показания
Лечение распространённого рака простаты в комбинации с терапией аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона (РФЛГ) или хирургической кастрацией.
Противопоказания
Бикалутамид противопоказан для применения женщинам и детям.
Бикалутамид не следует назначать пациентам, у которых наблюдались реакции гиперчувствительности к действующему веществу или каким-либо вспомогательным веществам, которые входят в состав препарата.
Противопоказано одновременное применение бикалутамида с терфенадином, астемизолом или цизапридом.
Особенности применения
Лечение препаратом Бикалутамид-Виста следует начинать под непосредственным наблюдением врача.
Бикалутамид активно метаболизируется в печени. Некоторые данные дают основание считать, что у пациентов с тяжёлыми поражениями печени выведение препарата замедляется, а это может привести к кумуляции бикалутамида. Поэтому бикалутамид следует применять с осторожностью пациентам с умеренным или тяжёлым поражением печени.
Из-за возможности изменения функции печени следует периодически проводить контроль печёночных проб. Большинство изменений наблюдается в течение первых 6 месяцев применения бикалутамида.
Изредка при применении бикалутамида наблюдают изменения в функции печени тяжёлой степени, были получены сообщения о летальных случаях (см. раздел «Побочные реакции»). Если наблюдаются тяжёлые изменения функции печени, лечение бикалутамидом следует прекратить.
Для пациентов, у которых наблюдается объективное прогрессирование заболевания при повышенном уровне ПСА, следует рассмотреть возможность прекращения терапии бикалутамидом.
У мужчин, которые принимают агонисты рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона, наблюдается снижение толерантности к глюкозе. Это может проявиться сахарным диабетом или утратой гликемического контроля у пациентов с уже выявленным диабетом. В связи с этим следует уделить внимание мониторингу уровня глюкозы в крови пациентов, которые получают бикалутамид в комбинации с агонистами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона.
Показано, что бикалутамид угнетает активность цитохрома Р450 (CYP 3A4), поэтому следует проявлять осторожность в случае одновременного его назначения с препаратами, которые метаболизируются преимущественно CYP 3A4(см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»).
Пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, врождённой лактазной недостаточностью или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не должны принимать этот препарат.
Терапия антиандрогенами может приводить к удлинению интервала QT.
У пациентов, которые имеют факторы риска или случаи удлинения интервала QT в анамнезе, а также у пациентов, которые одновременно принимают лекарственные средства, которые могут удлинять QT (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»), врачи до начала лечения бикалутамидом должны оценить соотношение риск/польза, учитывая потенциальный риск возникновения желудочковой тахикардии типа «пируэт» (Torsade de pointes).
Антиандрогенная терапия может вызвать изменения в морфологии сперматозоидов. Хотя влияние бикалутамида на морфологию сперматозоидов не оценивали, и про такие изменения у пациентов, которые получали бикалутамид, не сообщали, пациентам и/или их партнёрам во время лечения и в течение 130 дней после терапии препаратом бикалутамид следует использовать эффективные методы контрацепции.
Способ применения и дозы
Взрослые пациенты мужского пола, включая пациентов пожилого возраста: перорально по 1 таблетке 50 мг один раз в сутки. Лечение бикалутамидом следует начинать как минимум за 3 дня до начала терапии аналогами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона или одновременно с хирургической кастрацией.
Почечная недостаточность: пациентам с почечной недостаточностью коррекция дозы не требуется.
Печёночная недостаточность: пациентам с лёгкой печеночной недостаточностью коррекция дозы не требуется. У пациентов с умеренной или тяжёлой печёночной недостаточностью может наблюдаться повышенное накопление препарата.
Дети
Бикалутамид протипоказан для применения у детей.
Побочные реакции
Побочные реакции указаны по частоте: очень частые (≥1/10), частые (≥1/100, неизвестна (на основании доступных данных невозможно установить частоту возникновения).
|Система органов
|Частота
|Побочная реакция
|Нарушения со стороны крови и лимфатической системы
|Очень частые
|Анемия
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Нечастые
|Гиперчувствительность, ангионевротический отёк, крапивница
|Нарушения метаболизма и питания
|Частые
|Уменьшение аппетита
|Психические расстройства
|Частые
|Снижение либидо, депрессия
|Расстройства со стороны нервной системы
|Очень частые
|Головокружение
|Частые
|Сонливость
|Нарушения со стороны сердца
|Частые
|Инфаркт миокарда (есть сообщения о летальных исходах) 4, сердечная недостаточность 4
|Неизвестная частота
|Удлинение интервала QT (см. разделы “Особенности применения” и “ Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий”)
|Сосудистые нарушения
|Очень частые
|Приливы
|Нарушения со стороны средостения, грудной клетки и дыхательной системы
|Нечастые
|Интерстициальная легочная болезнь 5. Есть сообщения о летальных исходах.
|Нарушения со стороны пищеварительной системы
|Очень частые
|Боль в животе, запор, тошнота
|Частые
|Диспепсия, метеоризм
|Гепатобилиарные расстройства
|Частые
|Гепатотоксичность, желтуха, повышение активности трансаминаз 1
|Редкие
|Печёночная недостаточность 2. Есть сообщения о летальных исходах.
|Расстройства со стороны кожи и подкожной клетчатки
|Частые
|Аллопеция, гирсутизм/восстановление роста волос, сухость кожи, зуд, сыпь
|Нечастые
|Фотосенсибилизация
|Нарушения со стороны почек и мочевыделительной системы
|Очень частые
|Гематурия
|Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез
|Очень частые
|Гинекомастия и болезненность молочных желез 3
|Частые
|Эректильная дисфункция
|Общие нарушения и состояние места введения
|Очень частые
|Астения
|Частые
|Боль в груди, отёк
|Обследование
|Частые
|Увеличение массы тела
1 Изменения со стороны печени редко являются тяжёлыми и часто проходят или ослабевают при продолжении лечения или после его прекращения.
2 Включено в перечень побочных реакций на лекарственное средство после рассмотрения пострегистрационных данных. Частота была определена по частоте сообщений про побочные явления печёночной недостаточности у больных, которые получают лечение в открытых исследованиях Early Prostate Cancer programme (EPC) в группах бикалутамидом 150 мг.
3 Может уменьшиться при сопутствующей кастрации.
4 Наблюдалось во время фармако-эпидемиологического исследования применения агонистов рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона и антиандрогенов для лечения рака предстательной железы. Риск увеличивался, если бикалутамид 50 мг применяли в комбинации с агонистами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона, однако увеличение риска не было отмечено при применении бикалутамида 150 мг как монотерапии для лечения рака предстательной железы.
5 Включена в перечень побочных реакций после получения постмаркетинговых данных. Частота была определена по частоте сообщений про случаи интерстициальной пневмонии в период рандомизированного лечения 150 мг ЕРС.
Сообщения про подозрение на побочные реакции.
Важно сообщать про подозрение на побочные реакции после регистрации лекарственного средства. Это даёт возможность продолжать мониторинг баланса пользы/риска лекарственного средства. Профессионалов в сфере здравоохранения просят сообщать о каких-либо подозрениях на побочные реакции.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Синтон Хиспания, С. Л. (Synthоn Hispaniа, S.L.).
Местонахождение
Пол. Лес Салинес, ул. К/Кастелло, 1, Сант Бои де Ллобрегат, Барселона, 08830, Испания.