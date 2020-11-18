Лечение препаратом Бикалутамид-Виста следует начинать под непосредственным наблюдением врача.

Бикалутамид активно метаболизируется в печени. Некоторые данные дают основание считать, что у пациентов с тяжёлыми поражениями печени выведение препарата замедляется, а это может привести к кумуляции бикалутамида. Поэтому бикалутамид следует применять с осторожностью пациентам с умеренным или тяжёлым поражением печени.

Из-за возможности изменения функции печени следует периодически проводить контроль печёночных проб. Большинство изменений наблюдается в течение первых 6 месяцев применения бикалутамида.

Изредка при применении бикалутамида наблюдают изменения в функции печени тяжёлой степени, были получены сообщения о летальных случаях (см. раздел «Побочные реакции»). Если наблюдаются тяжёлые изменения функции печени, лечение бикалутамидом следует прекратить.

Для пациентов, у которых наблюдается объективное прогрессирование заболевания при повышенном уровне ПСА, следует рассмотреть возможность прекращения терапии бикалутамидом.

У мужчин, которые принимают агонисты рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона, наблюдается снижение толерантности к глюкозе. Это может проявиться сахарным диабетом или утратой гликемического контроля у пациентов с уже выявленным диабетом. В связи с этим следует уделить внимание мониторингу уровня глюкозы в крови пациентов, которые получают бикалутамид в комбинации с агонистами рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона.

Показано, что бикалутамид угнетает активность цитохрома Р450 (CYP 3A4), поэтому следует проявлять осторожность в случае одновременного его назначения с препаратами, которые метаболизируются преимущественно CYP 3A4(см. разделы «Противопоказания» и «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»).

Пациенты с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, врождённой лактазной недостаточностью или синдромом мальабсорбции глюкозы-галактозы не должны принимать этот препарат.

Терапия антиандрогенами может приводить к удлинению интервала QT.

У пациентов, которые имеют факторы риска или случаи удлинения интервала QT в анамнезе, а также у пациентов, которые одновременно принимают лекарственные средства, которые могут удлинять QT (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»), врачи до начала лечения бикалутамидом должны оценить соотношение риск/польза, учитывая потенциальный риск возникновения желудочковой тахикардии типа «пируэт» (Torsade de pointes).

Антиандрогенная терапия может вызвать изменения в морфологии сперматозоидов. Хотя влияние бикалутамида на морфологию сперматозоидов не оценивали, и про такие изменения у пациентов, которые получали бикалутамид, не сообщали, пациентам и/или их партнёрам во время лечения и в течение 130 дней после терапии препаратом бикалутамид следует использовать эффективные методы контрацепции.