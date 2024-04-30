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Активные вещества — “Б”БИКАЛУТАМИД (BICALUTAMIDUM)

БИКАЛУТАМИД (BICALUTAMIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 10 препаратов
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Mistral Capital Management
В 355 аптеках
от 798,00 грн
Цены в аптеках
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30; Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, блистер, № 30 Mistral Capital Management
В 297 аптеках
от 1360,00 грн
Цены в аптеках
Касодекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28; AstraZeneca
Касодекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28 AstraZeneca
В 257 аптеках
от 1265,03 грн
Цены в аптеках
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28; Тева Украина
Бикалутамид-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28 Тева Украина
В 231 аптеке
от 776,26 грн
Цены в аптеках
Касодекс таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 28; AstraZeneca
Касодекс Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 28 AstraZeneca
В 111 аптеке
от 2726,96 грн
Цены в аптеках
Ареклок® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Grindeks
Ареклок® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 48 аптеках
от 1488,59 грн
Цены в аптеках
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 28; Тева Украина
Бикалутамид-Тева Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, № 28 Тева Украина
В 42 аптеках
от 1306,51 грн
Цены в аптеках
Бикалутамид Дженефарм таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28; Genepharm
Бикалутамид Дженефарм Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 28 Genepharm
В 13 аптеках
от 907,40 грн
Цены в аптеках
Бикулид таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Pharmascience
Бикулид Таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Pharmascience
Нет в наличии
Бикатеро таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30; Hetero Labs
Бикатеро Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, блистер, № 30 Hetero Labs
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о.
БИКАЛУТАМИД (BICALUTAMIDUM)
CAS №: 90357-06-5 C18H14F4N2O4S
USPDDN: (+-)-4'-циано-альфа,альфа,альфа-трифлюоро-3-1(n-флюорофенил)сульфонил-2-метил-m-лактотолюидид.
RTECS: BRN 5364666.
Форма выпуска: таблетки п/о.

антиандрогенное нестероидное средство. Связываясь с рецепторами, имеющими сродство к андрогенам, подавляет активность андрогенов, в результате чего наблюдается регрессия опухоли предстательной железы.

рак предстательной железы (поздние стадии) — в составе комбинированной терапии с аналогом ЛГ-РГ или с проведением хирургической кастрации.

суточная доза для взрослых мужчин, в том числе пожилого возраста, — 50 мг. Терапию необходимо начинать одновременно с лечением аналогом ЛГ-РГ или проведением хирургической кастрации.

повышенная чувствительность к бикалутамиду, детский возраст. Бикалутамид противопоказан женщинам.

возможны приливы, зуд, болезненность молочных желез и гинекомастия (выраженность этих побочных эффектов снижается после одновременно проведенной кастрации), повышение активности печеночных трансаминаз, желтуха (чаще носит транзиторный характер), реже — диарея, тошнота, рвота, астения.

с осторожностью применяют при нарушениях функции печени, поскольку возможна кумуляция бикалутамида в организме. При почечной недостаточности коррекции дозы не требуется. При одновременном применении бикалутамида и аналога ЛГ-РГ отмечены следующие побочные эффекты, чаще возникавшие у больных пожилого возраста: анорексия, ощущение сухости во рту, диспепсия, запор, метеоризм, головокружение, сонливость, расстройства сна, снижение либидо, импотенция; одышка, никтурия; алопеция, сыпь, повышенная потливость; гипергликемия, периферические отеки, изменение массы тела, похудение; боль в области живота, груди, малого таза, головная боль. Причинно-следственная связь между этими эффектами и проводившейся медикаментозной терапией достоверно не установлена.