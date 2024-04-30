БИКАЛУТАМИД (BICALUTAMIDUM)

с осторожностью применяют при нарушениях функции печени, поскольку возможна кумуляция бикалутамида в организме. При почечной недостаточности коррекции дозы не требуется. При одновременном применении бикалутамида и аналога ЛГ-РГ отмечены следующие побочные эффекты, чаще возникавшие у больных пожилого возраста: анорексия, ощущение сухости во рту, диспепсия, запор, метеоризм, головокружение, сонливость, расстройства сна, снижение либидо, импотенция; одышка, никтурия; алопеция, сыпь, повышенная потливость; гипергликемия, периферические отеки, изменение массы тела, похудение; боль в области живота, груди, малого таза, головная боль. Причинно-следственная связь между этими эффектами и проводившейся медикаментозной терапией достоверно не установлена.