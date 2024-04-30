БИКАЛУТАМИД (BICALUTAMIDUM) Действующее вещество
RTECS: BRN 5364666.
антиандрогенное нестероидное средство. Связываясь с рецепторами, имеющими сродство к андрогенам, подавляет активность андрогенов, в результате чего наблюдается регрессия опухоли предстательной железы.
рак предстательной железы (поздние стадии) — в составе комбинированной терапии с аналогом ЛГ-РГ или с проведением хирургической кастрации.
суточная доза для взрослых мужчин, в том числе пожилого возраста, — 50 мг. Терапию необходимо начинать одновременно с лечением аналогом ЛГ-РГ или проведением хирургической кастрации.
повышенная чувствительность к бикалутамиду, детский возраст. Бикалутамид противопоказан женщинам.
возможны приливы, зуд, болезненность молочных желез и гинекомастия (выраженность этих побочных эффектов снижается после одновременно проведенной кастрации), повышение активности печеночных трансаминаз, желтуха (чаще носит транзиторный характер), реже — диарея, тошнота, рвота, астения.
с осторожностью применяют при нарушениях функции печени, поскольку возможна кумуляция бикалутамида в организме. При почечной недостаточности коррекции дозы не требуется. При одновременном применении бикалутамида и аналога ЛГ-РГ отмечены следующие побочные эффекты, чаще возникавшие у больных пожилого возраста: анорексия, ощущение сухости во рту, диспепсия, запор, метеоризм, головокружение, сонливость, расстройства сна, снижение либидо, импотенция; одышка, никтурия; алопеция, сыпь, повышенная потливость; гипергликемия, периферические отеки, изменение массы тела, похудение; боль в области живота, груди, малого таза, головная боль. Причинно-следственная связь между этими эффектами и проводившейся медикаментозной терапией достоверно не установлена.