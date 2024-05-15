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Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер, №30 - Днепр (Днепропетровск) (342961) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
994,22
Экономия: -95,44 грн
898,78 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1073,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
1073,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
1136,30
Экономия: -153,31 грн
982,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1073,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (10)
932,99
Экономия: -89,53 грн
843,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1073,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
826,92 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
1098,30
Экономия: -136,40 грн
961,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1073,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1165,71
Экономия: -166,39 грн
999,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
1179,41
Экономия: -181,35 грн
998,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1073,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1073,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1073,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1073,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1073,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1073,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1073,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1073,20 грн