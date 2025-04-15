Бикалутамид-Виста (Bicalutamid-Vista)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
388,43
Экономия при брони: -60,25 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1020,20
Экономия при брони: -122,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1012,17
Экономия при брони: -77,11 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1013,54 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1020,20
Экономия при брони: -122,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1203,63
Экономия при брони: -209,44 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1029,70
Экономия при брони: -132,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1013,40
Экономия при брони: -116,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1512,70
Экономия при брони: -110,80 грн
1401,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1600,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
950,90
Экономия при брони: -53,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1020,20
Экономия при брони: -122,80 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1517,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1020,20
Экономия при брони: -122,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1030,13
Экономия при брони: -146,69 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
950,90
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1476,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
950,90
Экономия при брони: -53,50 грн