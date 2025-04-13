Бикалутамид-Виста (Bicalutamid-Vista)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 448 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1566,87 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1536,41 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
950,90
Экономия при брони: -34,00 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
950,86
Экономия при брони: -74,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1054,69 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1532,60
Экономия при брони: -55,71 грн
1476,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1113,41
Экономия при брони: -59,24 грн
1054,17 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1780,75
Экономия при брони: -103,18 грн
1677,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
1.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
950,95
Экономия при брони: -74,42 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1532,61
Экономия при брони: -55,72 грн
1476,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1531,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management