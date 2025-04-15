Бикалутамид-Виста (Bicalutamid-Vista)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
914,38
Экономия при брони: -88,48 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1464,00
Экономия при брони: -85,20 грн
1378,80 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
917,33
Экономия при брони: -13,43 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1464,00
Экономия при брони: -71,10 грн
1392,90 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
950,90
Экономия при брони: -44,60 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1517,50
Экономия при брони: -123,60 грн
1393,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1379,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1010,11
Экономия при брони: -186,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1606,71
Экономия при брони: -87,34 грн
1519,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1013,50
Экономия при брони: -56,18 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1025,34
Экономия при брони: -160,76 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1560,02
Экономия при брони: -79,46 грн
1480,56 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1177,09
Экономия при брони: -79,21 грн
1097,88 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
914,38
Экономия при брони: -88,48 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1464,00
Экономия при брони: -85,20 грн
1378,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 34 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1112,70 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн