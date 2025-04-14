Бикалутамид-Виста (Bicalutamid-Vista)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1379,63 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1695,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1183,65
Экономия при брони: -80,25 грн
1103,40 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1056,89
Экономия при брони: -34,36 грн
1022,53 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1580,37 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1054,13
Экономия при брони: -31,60 грн
1022,53 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1075,60
Экономия при брони: -53,07 грн
1022,53 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1153,85
Экономия при брони: -58,08 грн
1095,77 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1559,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1000,87 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1599,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1115,20 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1187,53
Экономия при брони: -157,47 грн
1030,06 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1555,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1531,27 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1201,70
Экономия при брони: -214,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1014,23
Экономия при брони: -63,06 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1146,05
Экономия при брони: -114,09 грн
1031,96 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1499,80 грн