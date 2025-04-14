Бикалутамид-Виста (Bicalutamid-Vista)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1043,72
Экономия при брони: -156,78 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1854,25
Экономия при брони: -125,93 грн
1728,32 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
980,30
Экономия при брони: -93,60 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1556,40
Экономия при брони: -169,60 грн
1386,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
980,30
Экономия при брони: -93,60 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1180,76
Экономия при брони: -164,39 грн
1016,37 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1012,50
Экономия при брони: -122,17 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1613,48
Экономия при брони: -106,05 грн
1507,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
341,49
Экономия при брони: -46,22 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1569,09
Экономия при брони: -61,66 грн
1507,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1541,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1569,84
Экономия при брони: -89,28 грн
1480,56 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1147,28
Экономия при брони: -112,74 грн
1034,54 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1162,83
Экономия при брони: -130,88 грн
1031,95 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1600,14
Экономия при брони: -92,71 грн
1507,43 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1577,54
Экономия при брони: -58,17 грн
1519,37 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1560,47
Экономия при брони: -79,91 грн
1480,56 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 6 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1172,17
Экономия при брони: -61,95 грн
1110,22 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
591,19
Экономия при брони: -34,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1066,70
Экономия при брони: -44,17 грн
1022,53 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1580,45
Экономия при брони: -73,02 грн
1507,43 грн