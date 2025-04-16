Бикалутамид-Виста (Bicalutamid-Vista)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
674,40
Экономия при брони: -81,84 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1213,03
Экономия при брони: -182,97 грн
1030,06 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1856,45
Экономия при брони: -107,24 грн
1749,21 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1169,29
Экономия при брони: -125,98 грн
1043,31 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1014,05
Экономия при брони: -169,05 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
805,02
Экономия при брони: -69,68 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1177,08
Экономия при брони: -67,51 грн
1109,57 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
684,01
Экономия при брони: -91,45 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1722,93
Экономия при брони: -81,18 грн
1641,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1559,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
795,55
Экономия при брони: -130,57 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1802,66
Экономия при брони: -80,31 грн
1722,35 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1208,00
Экономия при брони: -210,21 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1197,75
Экономия при брони: -200,51 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
341,49
Экономия при брони: -45,65 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1020,12
Экономия при брони: -133,14 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1839,92
Экономия при брони: -90,71 грн
1749,21 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1121,80 грн
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг блистер №30
Mistral Capital Management
1528,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Бикалутамид-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №30
Mistral Capital Management
997,82
Экономия при брони: -152,84 грн