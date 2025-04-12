фармакодинамика. Медиаторн оказывает непосредственное стимулирующее влияние на проведение импульса по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-мышечным синапсам периферической и центральной нервной системы.

Фармакологическое действие Медиаторна основано на комбинации двух механизмов действия:

блокада калиевых каналов мембраны нейронов и мышечных клеток;

обратимое ингибирование холинэстеразы в синапсах.

Медиаторн усиливает воздействие на гладкие мышцы не только ацетилхолина, но и адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина.

Медиаторн проявляет такие фармакологические эффекты:

улучшает и стимулирует проведение импульса в нервной системе и нервно-мышечную передачу;

усиливает сократимость гладкомышечных органов под влиянием всех антагонистов ацетилхолиновых, адреналиновых, серотониновых, гистаминовых и окситоциновых рецепторов за исключением калия хлорида;

улучшает память, тормозит проградиентное развитие деменции;

восстанавливает проведение импульса в периферической нервной системе, нарушенного в результате воздействия различных факторов, таких как травма, воспаление, действие местных анестетиков, некоторых антибиотиков, калия хлорида, токсинов и тому подобное;

специфически умеренно стимулирует ЦНС с отдельными проявлениями седативного эффекта;

проявляет анальгетический эффект;

проявляет антиаритмический эффект.