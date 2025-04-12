Медиаторн раствор для инъекций (Mediatorn solution for injection)
Медиаторн раствор для инъекций инструкция по применению
Состав
1 мл раствора содержит ипидакрина гидрохлорида моногидрат, в пересчете на ипидакрина гидрохлорид — 15 мг;
Прочие ингредиенты: вода для инъекций
Ипидакрин - 15 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Медиаторн оказывает непосредственное стимулирующее влияние на проведение импульса по нервным волокнам, межнейрональным и нервно-мышечным синапсам периферической и центральной нервной системы.
Фармакологическое действие Медиаторна основано на комбинации двух механизмов действия:
- блокада калиевых каналов мембраны нейронов и мышечных клеток;
- обратимое ингибирование холинэстеразы в синапсах.
Медиаторн усиливает воздействие на гладкие мышцы не только ацетилхолина, но и адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина.
Медиаторн проявляет такие фармакологические эффекты:
- улучшает и стимулирует проведение импульса в нервной системе и нервно-мышечную передачу;
- усиливает сократимость гладкомышечных органов под влиянием всех антагонистов ацетилхолиновых, адреналиновых, серотониновых, гистаминовых и окситоциновых рецепторов за исключением калия хлорида;
- улучшает память, тормозит проградиентное развитие деменции;
- восстанавливает проведение импульса в периферической нервной системе, нарушенного в результате воздействия различных факторов, таких как травма, воспаление, действие местных анестетиков, некоторых антибиотиков, калия хлорида, токсинов и тому подобное;
- специфически умеренно стимулирует ЦНС с отдельными проявлениями седативного эффекта;
- проявляет анальгетический эффект;
- проявляет антиаритмический эффект.
Препарат не оказывает тератогенного, эмбриотоксического, мутагенного, канцерогенного, аллергенного и иммунотоксического действия, а также не влияет на эндокринную систему.
Фармакокинетика. Медиаторн быстро всасывается после п/к или в/м введения. Cmax в крови достигается через 25–30 мин, 40–50% активного вещества связывается с белками плазмы крови. Медиаторн быстро поступает в ткани; T½ составляет 40 мин. Метаболизируется в печени. Выделение препарата осуществляется почками, а также экстраренально (через ЖКТ). T½ при парентеральном введении препарата составляет 2–3 ч. Экскреция происходит, главным образом, за счет канальцевой секреции, и лишь 1/3 дозы выводится путем клубочковой фильтрации. При парентеральном введении 34,8% дозы препарата выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания Медиаторн раствор для инъекций
заболевания периферической нервной системы: моно- и полинейропатии, полирадикулопатия, миастения и миастенический синдром различной этиологии.
Заболевания ЦНС: бульбарные параличи и парезы; восстановительный период органических поражений ЦНС, сопровождающихся двигательными нарушениями.
Применение Медиаторн раствор для инъекций
р-р для инъекций вводить в/м или п/к. Дозу и продолжительность лечения следует определять индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания.
Заболевания периферической нервной системы. Моно- и полинейропатии различного генеза: п/к или в/м вводить 5–15 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения 10–15 дней (в тяжелых случаях до 30 дней); дальше лечение следует продолжать пероральной формой ипидакрина.
Миастения и миастенический синдром: п/к или в/м вводить 5–30 мг 1–3 раза в сутки, а затем перейти на таблетированную форму. Общий курс лечения составляет 1–2 мес. При необходимости лечение можно повторить несколько раз с перерывом между курсами в 1–2 мес.
Заболевания ЦНС. Бульбарные параличи и парезы: п/к и в/м вводить 5–15 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения — 10–15 дней, по возможности переходить на таблетированную форму.
Восстановительный период при органических поражениях ЦНС: в/м вводить 10–15 мг 1–2 раза в сутки, курс лечения до 15 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к ипидакрину.
Эпилепсия.
Экстрапирамидные нарушения с гиперкинезами.
Стенокардия.
Выраженная брадикардия.
Бронхиальная астма.
Вестибулярные расстройства.
Механическая непроходимость кишечника и мочевыводящих путей.
Язва желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.
Период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
Медиаторн, как и другие лекарственные средства, может вызывать побочные реакции, хотя они проявляются не у всех пациентов.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: усиленное сердцебиение, снижение ЧСС.
Со стороны нервной системы: при приеме высоких доз — головокружение, головная боль, сонливость, общая слабость, судороги.
Со стороны дыхательной системы: усиленное отделение секрета бронхов, бронхоспазм.
Со стороны пищеварительной системы: усиленное слюноотделение, тошнота; при применении высоких доз — рвота, диарея, желтуха, боль за грудиной.
Со стороны кожи и подкожных тканей: усиленное потоотделение; аллергические реакции, в том числе сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек.
Со стороны репродуктивной системы: повышение тонуса матки.
Другие: изменения в месте введения.
В случае развития нежелательных побочных действий следует снижать дозу или кратковременно (на 1–2 дня) прерывать применение препарата. Слюноотделение и снижение ЧСС можно уменьшить с помощью М-холиноблокаторов (атропин и др.).
Особые указания
с осторожностью применять у пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, заболеваниями дыхательных путей, включая острые заболевания дыхательных путей, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которые не связаны с коронарной болью, с тиреотоксикозом.
Применение в период беременности и кормления грудью. Медиаторн повышает тонус матки и может вызвать преждевременные роды, поэтому в период беременности применение препарата противопоказано. В период кормления грудью применение препарата противопоказано.
Дети. Отсутствуют систематизированные данные по применению парентеральной формы ипидакрина у детей (в возрасте до 18 лет), поэтому препарат не применяют у детей.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В период лечения необходимо воздержаться от управления автомобилем, а также от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.
Взаимодействия
Медиаторн усиливает седативный эффект в комбинации со средствами, которые подавляют ЦНС. Действие и побочные эффекты усиливаются при сочетанном применении с другими ингибиторами холинэстеразы и М-холиномиметическими средствами. У больных миастенией повышается риск развития «холинергического» криза, если Медиаторн применяют одновременно с холинергическими средствами. Повышается риск развития брадикардии, если блокаторы β-адренорецепторов применялись до начала лечения препаратом Медиаторн. Медиаторн можно применять в комбинации с ноотропными препаратами. Алкоголь усиливает побочные эффекты препарата.
Передозировка
симптомы: бронхоспазм, слезотечение, усиленное потоотделение, сужение зрачков, нистагм, усиление перистальтики ЖКТ, спонтанная дефекация и мочеиспускание, рвота, желтуха, брадикардия, нарушение внутрисердечной проводимости, аритмии, снижение АД, беспокойство, тревожность, возбужденное состояние, чувство страха, атаксия, судороги, кома, нарушение речи, сонливость, общая слабость.
Лечение: следует проводить симптоматическую терапию, применять М-холиноблокаторы: атропин, циклодол, метацин и др.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.