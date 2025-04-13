Медиаторн раствор для инъекций (Mediatorn solution for injection)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 675 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -62,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1062,33
Экономия при брони: -105,48 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1066,77
Экономия при брони: -153,19 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
994,00
Экономия при брони: -31,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1022,67
Экономия при брони: -103,46 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1034,85
Экономия при брони: -104,96 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
970,07
Экономия при брони: -147,45 грн