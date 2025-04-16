Медиаторн раствор для инъекций (Mediatorn solution for injection)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -97,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1077,12
Экономия при брони: -196,88 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
950,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1050,50
Экономия при брони: -62,74 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1077,43
Экономия при брони: -197,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1004,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1051,90
Экономия при брони: -142,44 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
730,94
Экономия при брони: -94,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1062,23
Экономия при брони: -167,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1004,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1054,10
Экономия при брони: -117,77 грн