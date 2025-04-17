Киев
Медиаторн раствор для инъекций (Mediatorn solution for injection)

Медиаторн раствор для инъекций (Mediatorn solution for injection)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1000,20
Экономия при брони: -63,30 грн
936,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
800,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -91,10 грн
936,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -91,10 грн
936,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
720,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -91,10 грн
936,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
720,25 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,90
Экономия при брони: -92,00 грн
936,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1038,10
Экономия при брони: -64,91 грн
973,19 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
936,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
990,09
Экономия при брони: -134,44 грн
855,65 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1041,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
800,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -91,10 грн
936,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
278,81 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -91,10 грн
936,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -91,10 грн
936,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1041,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
365,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
685,96 грн
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