Медиаторн раствор для инъекций (Mediatorn solution for injection)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1069,27
Экономия при брони: -68,04 грн
1001,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1038,40
Экономия при брони: -50,47 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1034,06
Экономия при брони: -121,33 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1058,25
Экономия при брони: -86,57 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1018,70
Экономия при брони: -44,20 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1069,27
Экономия при брони: -74,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1083,75
Экономия при брони: -112,41 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -53,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1048,90
Экономия при брони: -53,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1004,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1004,70 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1000,20
Экономия при брони: -25,70 грн