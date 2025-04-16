Медиаторн раствор для инъекций (Mediatorn solution for injection)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1004,70 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1004,30
Экономия при брони: -72,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1054,80
Экономия при брони: -81,25 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,90
Экономия при брони: -96,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
430,64
Экономия при брони: -41,46 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1067,40
Экономия при брони: -177,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,90
Экономия при брони: -96,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1004,70
Экономия при брони: -72,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
514,45
Экономия при брони: -48,35 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1076,71
Экономия при брони: -157,81 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1059,07
Экономия при брони: -140,17 грн