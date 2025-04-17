Медиаторн раствор для инъекций (Mediatorn solution for injection)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1041,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1085,59
Экономия при брони: -195,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,90
Экономия при брони: -66,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,90
Экономия при брони: -66,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1057,10
Экономия при брони: -120,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1087,12
Экономия при брони: -197,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,90
Экономия при брони: -66,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1039,70
Экономия при брони: -125,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1067,23
Экономия при брони: -152,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,90
Экономия при брони: -66,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
595,39
Экономия при брони: -56,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
206,96
Экономия при брони: -27,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
994,00
Экономия при брони: -31,80 грн