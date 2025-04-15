Медиаторн раствор для инъекций (Mediatorn solution for injection)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 203 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
970,00
Экономия при брони: -88,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1005,80
Экономия при брони: -154,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
950,00
Экономия при брони: -99,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
514,18
Экономия при брони: -21,38 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
950,00
Экономия при брони: -99,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
950,00
Экономия при брони: -115,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,90
Экономия при брони: -90,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
527,64
Экономия при брони: -25,95 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1028,00
Экономия при брони: -89,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 35 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1052,20
Экономия при брони: -133,57 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1015,57
Экономия при брони: -153,72 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
641,62
Экономия при брони: -95,23 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Медиаторн раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Артериум
1020,00
Экономия при брони: -169,00 грн