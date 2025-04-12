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Септолете® тотал спрей (Septolete® total spray)

Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
Цены в Киев
от 190,57 грн
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Характеристики
Производитель
Форма выпуска
Спрей для ротовой полости
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/15458/01/01 от 30.07.2021

Септолете тотал спрей инструкция по применению

Состав

Бензидамина гидрохлорид - 1,5 мг/мл

Цетилпиридиния хлорид - 5 мг/мл

Фармакологические свойства

фармакодинамика
Механизм действия. Бензидамина гидрохлорид — это НПВП и обезболивающее средство. Считается, что механизм действия связанный с ингибированием синтеза простагландинов и, следовательно, с уменьшением выраженности воспаления (таких как боль, гиперемия, припухлость, жар). Бензидамина гидрохлорид оказывает также умеренное местное обезболивающее действие.
Цетилпиридиния хлорид — это антисептическое средство группы четвертичных соединений аммония. Он действует как катионный детергент. Четвертичные соединения аммония связываются с поверхностью бактериальных клеток, проникают сквозь нее и связываются с цитоплазматической мембраной микроорганизма. В результате связывания цитоплазматическая мембрана микроорганизмов повышает проницаемость для низкомолекулярных ингредиентов, главным образом ионов калия. Затем четвертичные соединения аммония проникают в клетку, нарушая функции клетки и, таким образом, уничтожая ее.
Цетилпиридиния хлорид оказывает широкий спектр противомикробного действия, наиболее выраженной является бактерицидное действие в отношении грамположительных бактерий, а также противогрибковую активность (например против Candida и Saccharomyces) и противовирусную активность против некоторых вирусов с оболочкой. Грамотрицательные бактерии являюьтся умеренно чувствительными к цетилпиридиния хлориду, тогда как некоторые штаммы Pseudomonas являются относительно нечувствительными.
Фармакокинетика
Всасывание. Из двух активных веществ только бензидамин абсорбируется, поэтому фармакокинетическое взаимодействие на системном уровне не возникает.
О всасывании бензидамина через слизистую оболочку ротовой полости и глотки свидетельствунт выявленное некоторое его количество в сыворотке крови, которое не является достаточным для получения системного эффекта.
Распределение. Объем распределения препарата в форме леденцов и спрея является одинаковым.
Выведение. Выводится главным образом с мочой, преимущественно в виде неактивных метаболитов. T½ и системный клиренс подобны у всех лекарственных форм препарата.

Показания Септолете тотал спрей

симптоматическое лечение при инфекциях горла и ротовой полости (фарингит, ларингит, гингивит, состояния до и после удаления зубов).

Применение Септолете тотал спрей

взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: одной дозой является 1–2 нажатия. Повторять каждые 2 ч 3–5 раз в сутки.
Для пациентов пожилого возраста рекомендованной дозой является доза для взрослых.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет: одной дозой является 1 нажатие. Повторять каждые 2 ч 3–5 раз в сутки.
Для получения оптимального эффекта не рекомендуется применять средство непосредственно до или после чистки зубов. Не следует превышать рекомендованные дозы.
Септолете® тотал можно применять в течение 7 дней.
Способ применения
Перед первым применением Септолете® тотал или если спрей не применяли в течение длительного периода (по крайней мере 1 недели), следует нажать на дозирующий пульверизатор несколько раз для получения равномерного распыления.
Перед применением необходимо снять пластиковую крышку.
Широко открыть рот, насадку пульверизатора направить в сторону горла и нажать 1–2 раза. Задержать дыхание на время распыления.
После каждого применения следует закрыть пульверизатор пластиковой крышкой.
При однократном нажатии высвобождается 0,1 мл р-ра в форме спрея, содержащего 0,15 мг бензидамина гидрохлорида и 0,5 мг цетилпиридиния хлорида.
Дети. Применение у детей в возрасте до 6 лет противопоказано, что обусловлено лекарственной формой. Дети в возрасте 6–11 лет применяют этот препарат под наблюдением взрослых.

Противопоказания

повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому вспомогательному веществу. Возраст до 6 лет.

Побочные эффекты

очень часто ≥1/10, часто ≥1/100–<1/10, нечасто ≥1/1000–<1/100, редко ≥1/10 000–<1/1000, очень редко <1/10 000, неизвестно (нельзя оценить по имеющимся данным).

Система органовРедкоОчень редкоНеизвестно
Со стороны иммунной системы  Анафилактические реакции, реакции гиперчувствительности
Со стороны нервной системы  Ощущение жжения слизистой оболочки полости рта
Со стороны органов дыханияБронхоспазмЛарингоспазм 
Со стороны ЖКТСухость во ртуРаздражение в ротовой полости, ощущение жжения во рту,Потеря чувствительности слизистой оболочки ротовой полости
Со стороны кожи и подкожных тканейКрапивница, фоточувствительность  


В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Особые указания

Септолете® тотал не рекомендуется применять более 7 дней. При отсутствии улучшения в течение 3 дней следует проконсультироваться с врачом.
Септолете® тотал не следует применять сочетанно с анионными соединениями, которые присутствуют в зубных пастах (снижает эффективность цетилпиридиния), поэтому не рекомендуется применять препарат непосредственно до или после чистки зубов.
Не рекомендуется применять при наличии ран во рту из-за замедления заживления вследствие действия цетилпиридиния хлорида.
При тяжелых инфекциях, сопровождающихся высокой температурой тела, головной болью, рвотой, пациенту необходимо обратиться к врачу, особенно в тех случаях, когда состояние не улучшается в течение 3 дней.
Если у пациента хронический кашель или охриплость, следует проконсультироваться с врачом.
Применение топических лекарственных средств, особенно в течение длительного периода времени, может привести к сенсибилизации — в этом случае следует приостановить лечение, обратиться к врачу и применить соответствующую терапию.
Необходимо избегать прямого контакта спрея Септолете® тотал с глазами, препарат не следует вдыхать. Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя) — <100 мг на дозу.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Из-за отсутствия достаточных данных применения препарата Септолете® тотал беременным не рекомендуется.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли лекарственное средство в грудное молоко, однако риск для новорожденных и младенцев не может быть исключен. Решение о прекращении кормления грудью или применения Септолете® тотал необходимо принимать с учетом пользы от грудного вскармливания для ребенка и пользы от терапии для женщины.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Септолете® тотал не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.

Взаимодействия

Септолете® тотал не следует применять одновременно с другими антисептиками.

Передозировка

из-за низких концентраций обоих активных веществ в составе препарата Септолете тотал передозировка невозможна при применении в рекомендованных дозах.
Симптомы. Токсическими проявлениями передозировки бензидамина является возбуждение, судороги, повышенное потоотделение, атаксия, тремор и рвота.
Признаки и симптомы интоксикации после приема цетилпиридиния хлорида в значительных дозах — тошнота, рвота, одышка, цианоз, асфиксия вследствие паралича дыхательных мышц, угнетение ЦНС, артериальная гипотензия и кома. Летальная доза для человека составляет примерно 1–3 г (что превышает максимальную суточную дозу спрея Септолете тотал в 200–600 раз).
Лечение. Поскольку нет специального антидота, лечение при острой передозировке является симптоматическим.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.