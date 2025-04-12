Септолете® тотал не рекомендуется применять более 7 дней. При отсутствии улучшения в течение 3 дней следует проконсультироваться с врачом.

Септолете® тотал не следует применять сочетанно с анионными соединениями, которые присутствуют в зубных пастах (снижает эффективность цетилпиридиния), поэтому не рекомендуется применять препарат непосредственно до или после чистки зубов.

Не рекомендуется применять при наличии ран во рту из-за замедления заживления вследствие действия цетилпиридиния хлорида.

При тяжелых инфекциях, сопровождающихся высокой температурой тела, головной болью, рвотой, пациенту необходимо обратиться к врачу, особенно в тех случаях, когда состояние не улучшается в течение 3 дней.

Если у пациента хронический кашель или охриплость, следует проконсультироваться с врачом.

Применение топических лекарственных средств, особенно в течение длительного периода времени, может привести к сенсибилизации — в этом случае следует приостановить лечение, обратиться к врачу и применить соответствующую терапию.

Необходимо избегать прямого контакта спрея Септолете® тотал с глазами, препарат не следует вдыхать. Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя) — <100 мг на дозу.

Применение в период беременности и кормления грудью

Беременность . Из-за отсутствия достаточных данных применения препарата Септолете® тотал беременным не рекомендуется.

Период кормления грудью . Неизвестно, проникает ли лекарственное средство в грудное молоко, однако риск для новорожденных и младенцев не может быть исключен. Решение о прекращении кормления грудью или применения Септолете® тотал необходимо принимать с учетом пользы от грудного вскармливания для ребенка и пользы от терапии для женщины.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Септолете® тотал не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.