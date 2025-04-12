Септолете® тотал спрей (Septolete® total spray)
Септолете тотал спрей инструкция по применению
Состав
Бензидамина гидрохлорид - 1,5 мг/мл
Цетилпиридиния хлорид - 5 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика
Механизм действия. Бензидамина гидрохлорид — это НПВП и обезболивающее средство. Считается, что механизм действия связанный с ингибированием синтеза простагландинов и, следовательно, с уменьшением выраженности воспаления (таких как боль, гиперемия, припухлость, жар). Бензидамина гидрохлорид оказывает также умеренное местное обезболивающее действие.
Цетилпиридиния хлорид — это антисептическое средство группы четвертичных соединений аммония. Он действует как катионный детергент. Четвертичные соединения аммония связываются с поверхностью бактериальных клеток, проникают сквозь нее и связываются с цитоплазматической мембраной микроорганизма. В результате связывания цитоплазматическая мембрана микроорганизмов повышает проницаемость для низкомолекулярных ингредиентов, главным образом ионов калия. Затем четвертичные соединения аммония проникают в клетку, нарушая функции клетки и, таким образом, уничтожая ее.
Цетилпиридиния хлорид оказывает широкий спектр противомикробного действия, наиболее выраженной является бактерицидное действие в отношении грамположительных бактерий, а также противогрибковую активность (например против Candida и Saccharomyces) и противовирусную активность против некоторых вирусов с оболочкой. Грамотрицательные бактерии являюьтся умеренно чувствительными к цетилпиридиния хлориду, тогда как некоторые штаммы Pseudomonas являются относительно нечувствительными.
Фармакокинетика
Всасывание. Из двух активных веществ только бензидамин абсорбируется, поэтому фармакокинетическое взаимодействие на системном уровне не возникает.
О всасывании бензидамина через слизистую оболочку ротовой полости и глотки свидетельствунт выявленное некоторое его количество в сыворотке крови, которое не является достаточным для получения системного эффекта.
Распределение. Объем распределения препарата в форме леденцов и спрея является одинаковым.
Выведение. Выводится главным образом с мочой, преимущественно в виде неактивных метаболитов. T½ и системный клиренс подобны у всех лекарственных форм препарата.
Показания Септолете тотал спрей
симптоматическое лечение при инфекциях горла и ротовой полости (фарингит, ларингит, гингивит, состояния до и после удаления зубов).
Применение Септолете тотал спрей
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: одной дозой является 1–2 нажатия. Повторять каждые 2 ч 3–5 раз в сутки.
Для пациентов пожилого возраста рекомендованной дозой является доза для взрослых.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет: одной дозой является 1 нажатие. Повторять каждые 2 ч 3–5 раз в сутки.
Для получения оптимального эффекта не рекомендуется применять средство непосредственно до или после чистки зубов. Не следует превышать рекомендованные дозы.
Септолете® тотал можно применять в течение 7 дней.
Способ применения
Перед первым применением Септолете® тотал или если спрей не применяли в течение длительного периода (по крайней мере 1 недели), следует нажать на дозирующий пульверизатор несколько раз для получения равномерного распыления.
Перед применением необходимо снять пластиковую крышку.
Широко открыть рот, насадку пульверизатора направить в сторону горла и нажать 1–2 раза. Задержать дыхание на время распыления.
После каждого применения следует закрыть пульверизатор пластиковой крышкой.
При однократном нажатии высвобождается 0,1 мл р-ра в форме спрея, содержащего 0,15 мг бензидамина гидрохлорида и 0,5 мг цетилпиридиния хлорида.
Дети. Применение у детей в возрасте до 6 лет противопоказано, что обусловлено лекарственной формой. Дети в возрасте 6–11 лет применяют этот препарат под наблюдением взрослых.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующим веществам или к любому вспомогательному веществу. Возраст до 6 лет.
Побочные эффекты
очень часто ≥1/10, часто ≥1/100–<1/10, нечасто ≥1/1000–<1/100, редко ≥1/10 000–<1/1000, очень редко <1/10 000, неизвестно (нельзя оценить по имеющимся данным).
|Система органов
|Редко
|Очень редко
|Неизвестно
|Со стороны иммунной системы
|Анафилактические реакции, реакции гиперчувствительности
|Со стороны нервной системы
|Ощущение жжения слизистой оболочки полости рта
|Со стороны органов дыхания
|Бронхоспазм
|Ларингоспазм
|Со стороны ЖКТ
|Сухость во рту
|Раздражение в ротовой полости, ощущение жжения во рту,
|Потеря чувствительности слизистой оболочки ротовой полости
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Крапивница, фоточувствительность
В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.
Особые указания
Септолете® тотал не рекомендуется применять более 7 дней. При отсутствии улучшения в течение 3 дней следует проконсультироваться с врачом.
Септолете® тотал не следует применять сочетанно с анионными соединениями, которые присутствуют в зубных пастах (снижает эффективность цетилпиридиния), поэтому не рекомендуется применять препарат непосредственно до или после чистки зубов.
Не рекомендуется применять при наличии ран во рту из-за замедления заживления вследствие действия цетилпиридиния хлорида.
При тяжелых инфекциях, сопровождающихся высокой температурой тела, головной болью, рвотой, пациенту необходимо обратиться к врачу, особенно в тех случаях, когда состояние не улучшается в течение 3 дней.
Если у пациента хронический кашель или охриплость, следует проконсультироваться с врачом.
Применение топических лекарственных средств, особенно в течение длительного периода времени, может привести к сенсибилизации — в этом случае следует приостановить лечение, обратиться к врачу и применить соответствующую терапию.
Необходимо избегать прямого контакта спрея Септолете® тотал с глазами, препарат не следует вдыхать. Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя) — <100 мг на дозу.
Применение в период беременности и кормления грудью
Беременность. Из-за отсутствия достаточных данных применения препарата Септолете® тотал беременным не рекомендуется.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникает ли лекарственное средство в грудное молоко, однако риск для новорожденных и младенцев не может быть исключен. Решение о прекращении кормления грудью или применения Септолете® тотал необходимо принимать с учетом пользы от грудного вскармливания для ребенка и пользы от терапии для женщины.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Септолете® тотал не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
Септолете® тотал не следует применять одновременно с другими антисептиками.
Передозировка
из-за низких концентраций обоих активных веществ в составе препарата Септолете тотал передозировка невозможна при применении в рекомендованных дозах.
Симптомы. Токсическими проявлениями передозировки бензидамина является возбуждение, судороги, повышенное потоотделение, атаксия, тремор и рвота.
Признаки и симптомы интоксикации после приема цетилпиридиния хлорида в значительных дозах — тошнота, рвота, одышка, цианоз, асфиксия вследствие паралича дыхательных мышц, угнетение ЦНС, артериальная гипотензия и кома. Летальная доза для человека составляет примерно 1–3 г (что превышает максимальную суточную дозу спрея Септолете тотал в 200–600 раз).
Лечение. Поскольку нет специального антидота, лечение при острой передозировке является симптоматическим.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.