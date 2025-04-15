Септолете® тотал спрей (Septolete® total spray)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
286,58
Экономия при брони: -26,46 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
319,20
Экономия при брони: -56,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
280,53
Экономия при брони: -48,67 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
283,87
Экономия при брони: -73,14 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
305,30
Экономия при брони: -42,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
319,20
Экономия при брони: -56,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20
Экономия при брони: -55,60 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
272,80
Экономия при брони: -40,93 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
298,00
Экономия при брони: -35,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
307,30
Экономия при брони: -44,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
282,77
Экономия при брони: -10,24 грн