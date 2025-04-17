Септолете® тотал спрей (Septolete® total spray)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
304,68
Экономия при брони: -9,14 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
311,60
Экономия при брони: -45,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
285,66
Экономия при брони: -50,33 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
307,28
Экономия при брони: -16,41 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
269,10
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
327,18
Экономия при брони: -12,01 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
328,18
Экономия при брони: -13,29 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
257,56
Экономия при брони: -22,47 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,02
Экономия при брони: -10,04 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
271,22
Экономия при брони: -8,36 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
324,52
Экономия при брони: -9,79 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
278,88
Экономия при брони: -9,85 грн