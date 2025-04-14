Септолете® тотал спрей (Septolete® total spray)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
281,65
Экономия при брони: -59,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
306,13
Экономия при брони: -18,58 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
280,01
Экономия при брони: -26,14 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,73
Экономия при брони: -20,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
283,41
Экономия при брони: -15,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
275,50
Экономия при брони: -28,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
288,98
Экономия при брони: -17,97 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
291,08
Экономия при брони: -19,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
278,76
Экономия при брони: -19,50 грн