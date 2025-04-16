Септолете® тотал спрей (Septolete® total spray)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
272,87
Экономия при брони: -36,46 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
275,31
Экономия при брони: -15,41 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
273,37
Экономия при брони: -47,36 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
290,33
Экономия при брони: -64,32 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
308,50
Экономия при брони: -44,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
307,60
Экономия при брони: -43,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
289,24
Экономия при брони: -57,87 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
267,88
Экономия при брони: -25,29 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
269,46
Экономия при брони: -37,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн