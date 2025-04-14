Септолете® тотал спрей (Septolete® total spray)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
275,23
Экономия при брони: -48,95 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
275,54
Экономия при брони: -49,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
282,89
Экономия при брони: -19,21 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
308,30
Экономия при брони: -48,90 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
274,57
Экономия при брони: -16,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
337,22
Экономия при брони: -20,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
271,35
Экономия при брони: -32,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
276,30
Экономия при брони: -65,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
275,86
Экономия при брони: -28,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
271,24
Экономия при брони: -24,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
334,46
Экономия при брони: -17,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
271,80
Экономия при брони: -8,71 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
284,77
Экономия при брони: -14,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
266,80
Экономия при брони: -10,06 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
287,24
Экономия при брони: -35,47 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
264,36
Экономия при брони: -13,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
257,87
Экономия при брони: -10,68 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto