Септолете® тотал спрей (Septolete® total spray)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
283,79
Экономия при брони: -27,83 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
272,35
Экономия при брони: -47,13 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
274,85
Экономия при брони: -49,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
276,04
Экономия при брони: -50,82 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
265,12
Экономия при брони: -54,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
279,36
Экономия при брони: -68,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
277,31
Экономия при брони: -22,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
275,26
Экономия при брони: -64,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
316,60 грн