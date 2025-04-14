Септолете® тотал спрей (Septolete® total spray)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
273,62
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
328,80
Экономия при брони: -12,16 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
290,81
Экономия при брони: -12,39 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
289,02
Экономия при брони: -10,45 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
279,90
Экономия при брони: -23,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
295,78
Экономия при брони: -17,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
329,04
Экономия при брони: -12,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
271,67
Экономия при брони: -13,96 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
290,90
Экономия при брони: -19,80 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
318,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Септолете® Тотал спрей для ротовой полости флакон с пульверизатором 30 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
282,54
Экономия при брони: -50,23 грн