Фитоцистол (Phytocistol)
Фитоцистол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 г сбора содержит брусники листьев (Vitis idaeae folia) 500 мг, зверобоя травы (Hyperici herba) 200 мг, шиповника плодов (Rosae fructus) 200 мг, череды травы (Bidentis herba) 100 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета с беловато-желтыми и коричневато-красными, коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Другие препараты для лечения урологических болезней. Код ATС G04BX.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Лекарственное средство оказывает противомикробное действие в отношении стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, протея и некоторых других микроорганизмов, а также противовоспалительное и диуретическое действие.
Показания
В комплексной терапии острых и хронических заболеваний в урологии (цистит, уретрит, простатит), гинекологии (вагинит, вульвит неспецифической этиологии) и проктологии (проктит, воспаление геморроидальных узлов, анальные трещины, колиты).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам сбора. Артериальная гипертензия, тромбофлебит и предрасположенность к нему, недостаточность кровообращения, эндокардит, декомпенсированный сахарный диабет, тяжелые заболевания почек, желчекаменная заболевание.
Способ применения и дозы
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой. Перед применением настой рекомендуется взболтать.
Внутрь принимать в теплом виде по ¼–⅓ стакана 3–4 раза в сутки; местно для микроклизм применяют теплый неразбавленный настой по 25–50 мл; для орошений, спринцеваний, ванночек, примочек настой разводят в 2–4 раза.
В урологии настой применять внутрь по указанной схеме в течение 1–3 недель. При хроническом течении заболевания курс лечения может быть продлен до нескольких месяцев после консультации с лечащим врачом. Одновременно настой применять местно (микролизмы) в течение 1–2 нед 1–2 раза в сутки.
В гинекологии настой применять внутрь по указанной схеме в течение 2–4 недель и одновременно местно (ванночки, орошение, спринцевание, примочки, микроклизмы) 1–2 раза в сутки.
В проктологии настой применять в течение 1–3 недель одновременно внутрь по 1/4 стакана и в виде теплых примочек 1–3 раза в сутки и микроклизм по 50 мл на ночь. При колитах настой применять только внутрь.
Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 дней.
Дети
Лекарственное средство не применяют детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница); фотосенсибилизация (при лечении следует избегать УФ-излучения). Повышение артиреального давления.
Срок годности
3 года.
Не применять по истечении срока годности.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1,5 г в фильтр-пакете; по 20 фильтр-пакетов в пачке или пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.