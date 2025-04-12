2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 минут, периодически надавливая на пакетики ложкой. Перед применением настой рекомендуется взболтать.

Внутрь принимать в теплом виде по ¼–⅓ стакана 3–4 раза в сутки; местно для микроклизм применяют теплый неразбавленный настой по 25–50 мл; для орошений, спринцеваний, ванночек, примочек настой разводят в 2–4 раза.

В урологии настой применять внутрь по указанной схеме в течение 1–3 недель. При хроническом течении заболевания курс лечения может быть продлен до нескольких месяцев после консультации с лечащим врачом. Одновременно настой применять местно (микролизмы) в течение 1–2 нед 1–2 раза в сутки.

В гинекологии настой применять внутрь по указанной схеме в течение 2–4 недель и одновременно местно (ванночки, орошение, спринцевание, примочки, микроклизмы) 1–2 раза в сутки.

В проктологии настой применять в течение 1–3 недель одновременно внутрь по 1/4 стакана и в виде теплых примочек 1–3 раза в сутки и микроклизм по 50 мл на ночь. При колитах настой применять только внутрь.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 дней.