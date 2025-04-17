Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,70
Экономия при брони: -5,38 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,32
Экономия при брони: -2,97 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,17
Экономия при брони: -5,85 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,71
Экономия при брони: -6,39 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,16
Экономия при брони: -4,14 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
99,92
Экономия при брони: -4,61 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,13
Экономия при брони: -3,23 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,80
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Независимости, 15
4.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,30
Экономия при брони: -4,43 грн
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Аптека низких цен
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
99,65
Экономия при брони: -4,30 грн
Бажаемо здоровья
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,12
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека твоей родини
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Борзна, ул. Независимости, 5/1
83.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Бобровица, ул. Независимости, 15-Д
84.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Калита, ул. Мира, 45
85.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 218-А
113.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,58
Экономия при брони: -5,24 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,21
Экономия при брони: -5,89 грн
Аптека копейка
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,76
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
99,13
Экономия при брони: -3,75 грн