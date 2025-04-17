Винница (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,92
Экономия при брони: -5,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,34
Экономия при брони: -6,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,74
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,47
Экономия при брони: -3,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,08
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,85
Экономия при брони: -5,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,82
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,97
Экономия при брони: -3,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,50
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,71
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,62
Экономия при брони: -9,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,54
Экономия при брони: -10,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,50
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,64
Экономия при брони: -4,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,66
Экономия при брони: -5,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
60,78
Экономия при брони: -3,93 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,07
Экономия при брони: -2,74 грн