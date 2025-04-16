Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,65
Экономия при брони: -5,34 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,94
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,72
Экономия при брони: -5,37 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,18
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,67
Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,49
Экономия при брони: -5,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
76,14
Экономия при брони: -3,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
99,80
Экономия при брони: -4,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,38
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
99,11
Экономия при брони: -3,76 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,52
Экономия при брони: -7,16 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,57
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,88
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
76,21
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,04
Экономия при брони: -3,43 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,67
Экономия при брони: -6,33 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
76,46
Экономия при брони: -3,92 грн