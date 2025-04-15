Львов (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,70
Экономия при брони: -4,39 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,50
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,66
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,80
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,47
Экономия при брони: -12,52 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,78
Экономия при брони: -5,29 грн
D.s.
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,14
Экономия при брони: -4,87 грн
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,80
Экономия при брони: -3,00 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,99
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,74
Экономия при брони: -6,36 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,25
Экономия при брони: -5,39 грн
Подорожник
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,50
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
75,26
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,80
Экономия при брони: -9,67 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,34
Экономия при брони: -4,98 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,50
Экономия при брони: -7,70 грн