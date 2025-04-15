Киев
Фитоцистол (Phytocistol)

Фитоцистол (Phytocistol)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 35 аптеках в Львов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,70
Экономия при брони: -4,39 грн
84,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,50
Экономия при брони: -7,70 грн
89,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,66
Экономия при брони: -4,67 грн
82,99 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,80
Экономия при брони: -3,00 грн
89,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,47
Экономия при брони: -12,52 грн
69,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,78
Экономия при брони: -5,29 грн
84,49 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Франко Ивана, 26
1.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,14
Экономия при брони: -4,87 грн
88,27 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,80
Экономия при брони: -3,00 грн
89,80 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,99
Экономия при брони: -5,46 грн
79,53 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,74
Экономия при брони: -6,36 грн
95,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,25
Экономия при брони: -5,39 грн
77,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 171
2.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,50
Экономия при брони: -7,70 грн
89,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
75,26
Экономия при брони: -2,25 грн
73,01 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,80
Экономия при брони: -9,67 грн
78,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,34
Экономия при брони: -4,98 грн
95,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
75,89 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,50
Экономия при брони: -7,70 грн
89,80 грн
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