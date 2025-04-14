Одесса (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,23
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,11
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
75,36
Экономия при брони: -3,47 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,18
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,95
Экономия при брони: -4,46 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,27
Экономия при брони: -3,31 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,50
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,78
Экономия при брони: -3,38 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,10
Экономия при брони: -3,28 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,40
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,60
Экономия при брони: -4,86 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,48
Экономия при брони: -4,12 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
95,23
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,92
Экономия при брони: -6,58 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,35
Экономия при брони: -4,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,78
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,75
Экономия при брони: -4,65 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,61
Экономия при брони: -4,77 грн