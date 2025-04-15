Днепр (адрес не указан)
Доступно в 111 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,58
Экономия при брони: -5,76 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,64
Экономия при брони: -5,82 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,70
Экономия при брони: -3,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,50
Экономия при брони: -8,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,55
Экономия при брони: -7,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,19
Экономия при брони: -2,83 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,29
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,25
Экономия при брони: -6,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,85
Экономия при брони: -4,46 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
70,25
Экономия при брони: -2,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,59
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,48
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
76,64
Экономия при брони: -4,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,50
Экономия при брони: -5,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,70
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
102,04
Экономия при брони: -6,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,12
Экономия при брони: -3,34 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
4.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
4.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,80
Экономия при брони: -5,21 грн