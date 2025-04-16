Николаев (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
85,49
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,77
Экономия при брони: -6,43 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,16
Экономия при брони: -4,60 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,18
Экономия при брони: -10,41 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
97,50
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,27
Экономия при брони: -4,90 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,91
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,29
Экономия при брони: -2,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
76,04
Экономия при брони: -3,36 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,37
Экономия при брони: -3,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,54
Экономия при брони: -5,52 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
4.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,85
Экономия при брони: -6,50 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,86
Экономия при брони: -4,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Строителей, 18/6
4.5 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,58
Экономия при брони: -3,72 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Центральный, 255
4.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,21
Экономия при брони: -5,19 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Благовестного Вадима, 14
4.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,03
Экономия при брони: -6,01 грн