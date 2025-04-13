Киев (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,69
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
81,85
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
99,89
Экономия при брони: -4,54 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
99,58
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,54
Экономия при брони: -3,17 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,76
Экономия при брони: -5,87 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
83,62
Экономия при брони: -2,73 грн
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,15
Экономия при брони: -7,01 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,95
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,46
Экономия при брони: -9,10 грн
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
116,30
Экономия при брони: -24,95 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,32
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
77,28
Экономия при брони: -4,91 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Фитоцистол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"