Фармакодинамика.

Карбоангидраза (СА) — фермент, который содержится во многих тканях, в том числе в тканях глаза. У людей СА существует в нескольких фермента, из которых наиболее активен СА II. СА II преимущественно содержится в эритроцитах, но встречается и в других тканях. Ингибирование СА в цилиарных отростках в глазу уменьшает выделение слез, прежде всего замедлением создания бикарбонатных ионов, с последующим уменьшением концентрации натрия и жидкости. В результате этого снижается глазное давление.

Дорзоламид является сильным ингибитором СА II у человека. После применения снижает глазное давление, независимо от того связано оно с глаукомой или нет. Повышенное глазное давление — главный фактор риска в патогенезе повреждения глазного нерва и в потере поля зрения при глаукоме. Глазное давление снижается без обычных побочных действий миотических средств подобно ночной слепоте, спазму аккомодации и сужению зрачка. Дорзоламид не влияет на пульс или артериальное давление или такой эффект минимальный.

Местное применение блокаторов β-адренорецепторов также снижает глазное давление уменьшением выделения слез, а также другими механизмами действия. Исследования показали, что применение дорзоламида вместе с местным блокаторами β-адренорецепторов дополнительно снижает глазное давление. Это явление подтверждает ранее известный факт о дополнительном эффекте блокаторов β-адренорецепторов и ингибиторов карбоангидразы.

Фармакокинетика.

В отличие от ингибиторов карбоангидразы, принимаемых внутрь, местное применение дорзоламида позволяет активному веществу действовать непосредственно на глаз, даже при применении в небольших дозах, также уменьшает его системное действие. Таким образом можно снизить интраокулярное давление без нарушения кислотно-щелочного равновесия и электролитного баланса, сопровождающих применение ингибиторов карбоангидразы.

Дорзоламид поступает в периферический кровоток даже при местном применении. Для оценки величины системной ингибирования карбоангидразы при местном применении препарата определяли концентрацию активного вещества и метаболитов в плазме и эритроцитах, а также ингибирование активности карбоангидразы в эритроцитах. Дорзоламид накапливается в эритроцитах при длительном применении в результате селективного связывания с СА II, тогда как в плазме в свободной форме сохраняется в очень низких концентрациях. Из активного вещества образуется один N-дезэтильный метаболит, меньше тормозит активность СА II, чем активное вещество, однако тормозит также активность менее активного фермента (СА I). Метаболит также накапливается в эритроцитах, где связывается сначала с СА I. Дорзоламид связывается с белками плазмы (около 33%). Выделяется сначала с мочой, причем в неизмененном виде. Метаболит также выделяется с мочой. После отмены препарата дорзоламид выводится нелинейно из эритроцитов, с начальным быстрым снижением концентрации и последующей фазой медленного вывода с периодом полувыведения около 4 месяца.

Подобные фармакокинетические результаты получены также при длительном местном применении дорзоламида. У некоторых больных пожилого возраста с ослабленной функцией почек с клиренсом креатинина (CrCl) 30–60 мл/мин, наблюдаются повышенные концентрации метаболитов в эритроцитах, но нет разницы в степени ингибирования карбоангидразы и клинически значимых системных побочных явлений.