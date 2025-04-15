Львов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
286,47
Экономия при брони: -28,81 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,76
Экономия при брони: -26,55 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,75
Экономия при брони: -45,68 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,70
Экономия при брони: -19,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,28
Экономия при брони: -52,66 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
247,10
Экономия при брони: -0,70 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
247,00
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,70
Экономия при брони: -39,94 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,40
Экономия при брони: -24,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кулиша, 47
1.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,86
Экономия при брони: -24,73 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,40
Экономия при брони: -24,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
287,52
Экономия при брони: -29,23 грн