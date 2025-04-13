Киев (адрес не указан)
Доступно в 461 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,00
Экономия при брони: -28,28 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,89
Экономия при брони: -30,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,14
Экономия при брони: -13,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
278,91
Экономия при брони: -10,26 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,95
Экономия при брони: -22,68 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 31 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
1.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.