Одесса (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,94
Экономия при брони: -46,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
275,18
Экономия при брони: -11,41 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,79
Экономия при брони: -31,07 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,94
Экономия при брони: -29,22 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,94
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,75
Экономия при брони: -44,33 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,45
Экономия при брони: -12,06 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,10
Экономия при брони: -14,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
288,77
Экономия при брони: -45,46 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,44
Экономия при брони: -42,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,59
Экономия при брони: -42,73 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,10
Экономия при брони: -30,38 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.