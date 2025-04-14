Днепр (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
288,14
Экономия при брони: -47,67 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
285,16
Экономия при брони: -44,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
285,02
Экономия при брони: -19,38 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,70
Экономия при брони: -38,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
292,88
Экономия при брони: -19,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,71
Экономия при брони: -41,46 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,63
Экономия при брони: -41,89 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,18
Экономия при брони: -32,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,48
Экономия при брони: -38,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
285,07
Экономия при брони: -26,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,61
Экономия при брони: -7,97 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,56
Экономия при брони: -29,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,01
Экономия при брони: -32,61 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,04
Экономия при брони: -15,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,49
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,97
Экономия при брони: -43,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,20
Экономия при брони: -42,09 грн