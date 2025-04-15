Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,63
Экономия при брони: -28,61 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,71
Экономия при брони: -23,57 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
251,00
Экономия при брони: -24,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
251,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
274,70
Экономия при брони: -25,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
276,24
Экономия при брони: -10,51 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,94
Экономия при брони: -40,07 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,70
Экономия при брони: -27,92 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,92
Экономия при брони: -38,34 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,91
Экономия при брони: -36,81 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
288,63
Экономия при брони: -36,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
282,83
Экономия при брони: -57,03 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
251,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
251,00
Экономия при брони: -26,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
280,72
Экономия при брони: -28,52 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
284,86
Экономия при брони: -34,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
283,31
Экономия при брони: -57,62 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
279,39
Экономия при брони: -53,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Дорзол® капли глазные 2 % флакон-капельница 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
281,69
Экономия при брони: -32,67 грн